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الرياضة في قلب اهتمامات ''أكوا باور'' لتنمية جماعة غسات التي تحتضن أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 14:39 الرياضة في قلب اهتمامات أكوا باور لتنمية جماعة غسات التي تحتضن أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم | اقتصاد
الرياضة في قلب اهتمامات ''أكوا باور'' لتنمية جماعة غسات التي تحتضن أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم
نظمت شركة ''أكوار باور'' ''الأسبوع الأولمبي لمدارس غسّات''، الذي يعتبر ثمرة شراكة بينها و''جمعية منشّطي المخيمات التربوية بورزازات''، وكذا النادي البلدي لورزازات، حيث جرت أطوار هذه التظاهرة الرياضية

 شوف تيفي:

نظمت شركة ''أكوار باور'' ''الأسبوع الأولمبي لمدارس غسّات''، الذي يعتبر ثمرة شراكة بينها و''جمعية منشّطي المخيمات التربوية بورزازات''، وكذا النادي البلدي لورزازات، حيث جرت أطوار هذه التظاهرة الرياضية في مختلف المدارس المتواجدة بجماعة غسّات الأسبوع الماضي، وذلك في إطار ''مصاحبة جماعة غسّات التي تحتضن أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم، من خلال سياستها المجتمعية التي تشمل مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة وقطاع الفلاحة، إضافة إلى خلق فرص للشغل والأنشطة المدرة للدخل''، كما جاء في بلاغ الشركة.

 البلاغ ذاته ابرز أن مساهمة ''أكوا باور''، المطوّر والمستثمر والمالك والمستغل لمجموعة من المحطات الكهربائية ووحدات تحلية المياه، تمثلت في تمويل التظاهرة بمختلف مراحلها، كالنقل والتغذية، واقتناء البذل والأحذية والأدوات الرياضية اللازمة، وتعويض الأطرالتربوية والطاقم المرافق، إضافة إلى اقتناء الهدايا للمتفوقين بالدوري.

 وأضافت الشركة في بلاغها تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أن الأهداف الكبرى لهذه الاتفاقية، تتمثل في الرقي بالمجال الرياضي في المنطقة، وخلق أندية رياضية في مدارس الجماعة، والمساهمة في تطويرالقدرات الرياضية لدى الاطفال. حيث سيتم توفير كلّ الوسائل البشرية والتقنية من أجل انجاح هذه الشراكة.

 وقد تخلل هذا الأسبوع الرياضي مجموعة من الأنشطة الرياضية كسباق للعدو من صنف 400 م و 800 م، وكذا دوري لكرة القدم للفتيات والفتيان. وقد جرت أطوار النهائيات يوم السبت الماضي بالقاعة الرياضية المغطاة لورزازات، على أن تشارك كل الفرق المتفوقة في التظاهرة في الأنشطة الرياضية المرتقبة من خلال الشراكة التي تجمع أكوا باور بنادي الفتح الرياضي.

 

 الرياضة في قلب اهتمامات ''أكوا باور'' لتنمية جماعة غسات التي تحتضن أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالمالرياضة في قلب اهتمامات ''أكوا باور'' لتنمية جماعة غسات التي تحتضن أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم

 

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