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عاجل: المغرب يرد على اغتيال سفير روسيا بتركيا

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 14:30 عاجل: المغرب يرد على اغتيال سفير روسيا بتركيا | بوليتيك
عاجل: المغرب يرد على اغتيال سفير روسيا بتركيا
أدان المغرب، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، اغتيال سفير روسيا بأنقرة.

شوف تيفي:

أدان المغرب، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، اغتيال سفير روسيا بأنقرة.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأن ''المغرب يدين بأشد العبارات اغتيال سفير روسيا بأنقرة السيد اندري كارلوف''.

وأضاف البلاغ أنه '' أمام هذه الجريمة الشنيعة، تقدم المملكة المغربية تعازيها إلى حكومة وشعب فيدرالية روسيا وكذا إلى أسرة الفقيد. كما تعبر المملكة في هذه الظروف الصعبة، عن تضامنها التام، وكذا عن دعمها الكامل لجمهورية تركيا''.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه ''في هذا السياق المقلق، تجدد المملكة المغربية التأكيد على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتؤكد مجددا التزامها الثابت من أجل القضاء على هذه الآفة''.

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