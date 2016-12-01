عاجل.. هذا ما يقع بحي سيدي عثمان استعدادا لوصول الملك محمد السادس ﻿

يعرف حي سيدي عثمان وبالتحديد تقاطع شارع الجولان مع شارع النيل في هذه اللحظات، وجود عدد كبير من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر وصول الملك محمد السادس.

''شوف تيفي''

يعرف حي سيدي عثمان وبالتحديد تقاطع شارع الجولان مع شارع النيل في هذه اللحظات، وجود عدد كبير من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر وصول الملك محمد السادس.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن أجواء من البهجة والسرور بين ساكنة الحي الذي تزين بالعلم الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت أمس الاثنين، بأن الملك محمد السادس سيحل بحي سيدي عثمان من أجل تدشين ملعبين للقرب.



