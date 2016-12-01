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عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في مصر

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 13:37 عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في مصر | ثقافة و فنون
عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في مصر
أخيرا مرت أزمة الفنان المغربي محمد الريفي بسلام، بعد أن تم توقيفه نهاية شهر نونبر الماضي من طرف شركة الانتاج التي يجمعها بالريفي عقد احتكار، وذلك بعد تفجر أزمة خلاف بين الاثنين انتهت بالتسوية مساء

شوف تيفي: ع.السكارجي

أخيرا مرت أزمة الفنان المغربي محمد الريفي بسلام، بعد أن تم توقيفه نهاية شهر نونبر الماضي من طرف شركة الانتاج التي يجمعها بالريفي عقد احتكار، وذلك بعد تفجر أزمة خلاف بين الاثنين انتهت بالتسوية مساء أمس الاثنين.
وكشفت وسائل إعلام مصرية صباح اليوم الثلاثاء، أن الريفي اجتمع مع وفد من الشركة أمس الاثنين داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بحضور لجنة مكونة من هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى عضو مجلس الإدارة، المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة، أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وسعد المتولي مدير الشؤون القانونية بالنقابة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع أسفر في النهاية عن الاتفاق على مجموعة من الشروط بين الطرفين محل الخلاف، والتي كان في مقدمتها تقسيم الأرباح بنسبة متساوية بينهما، ثانيا أن تقوم الشركة بإنتاج ألبوم للريفي خلال 8 أشهر، وأن يختار المطرب المغربي مدير أعماله والفرقة الموسيقية التي يعمل معها بنفسه ودون أي شروط تضعها الشركة المنتجة.

 

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محمد الريفي هاني شاكر موسيقى طرب مصر نقابة

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