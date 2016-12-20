 بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في مصر | ثقافة و فنون

عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في

بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا | دولي

بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا

زوج يقتل زوجته بـمقص بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

زوج يقتل زوجته بـ''مقص'' بالدار البيضاء

مراسلة حصرية لـشوف تيفي تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد

شوف تيفي تتبرأ من نشر أخبار باسمها | صحافة

''شوف تيفي'' تتبرأ من نشر أخبار باسمها

عاجل.. بعد عجز بنكيران عن تشكيل الحكومة: وزير الداخلية حصاد يكشف عن موعد الانتخابات المقبلة | بوليتيك

عاجل.. بعد عجز بنكيران عن تشكيل الحكومة: وزير الداخلية حصاد يكشف عن موعد الانتخابات المقبلة

خطير وبالفيديو..شوفو شاب في المغرب مخشي ليه جْنوي في ظهرو ومزال كَيهدر..وها شنو وقع+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..شوفو شاب في المغرب مخشي ليه جْنوي في ظهرو ومزال كَيهدر..وها شنو وقع+تفاصيل مؤلمة

عاجل:قاتل السفير الروسي بتركيا كان ينتمي لحزب العدالة و التنمية | دولي

عاجل:قاتل السفير الروسي بتركيا كان ينتمي لحزب العدالة و التنمية

أقوى فيديو واضح على الإطلاق يظهر تصفية السفير الروسي في تركيا | دولي

أقوى فيديو واضح على الإطلاق يظهر تصفية السفير الروسي في تركيا

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 13:27 بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا | دولي
بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا
فور نشر خبر مقتل السفير الروسي في أنقرة، على يد شرطي تركي، حاول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الكشف عن هوية المصور الشجاع الذي لم يترك الكاميرا ولم يشعر بالرعب من مشهد قتل السفير، والتقط

''شوف تيفي''

فور نشر خبر مقتل السفير الروسي في أنقرة، على يد شرطي تركي، حاول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الكشف عن هوية المصور الشجاع الذي لم يترك الكاميرا ولم يشعر بالرعب من مشهد قتل السفير، والتقط العديد من الصور التي ستبقى راسخة في تاريخه المهني.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن هذا المصور يدعى بورهان أوزبليكي ويعمل في وكالة أوزبيليتش في الأسوشيتد برس منذ فترة طويلة، ويتابعه على تويتر حوالي 4 آلاف.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن أوزبليكي، مواطن تركي يبلغ من العمر 56 عاما، وهو من مواليد 1960 ويعمل في الأسوشيتد برس منذ 1997.
وأشاد النشطاء بشجاعة هذا المصور الذي رفض التخلي عن سلاحه الكاميرا، واستمر في التقاط الصور التي نشرتها كبريات الصحف العالمية.
هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا

 

هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا

هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكاميرا مصر الشرق الأوسط المصور الصحفي أنقرة السفير الروسي الكاميرا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:قاتل السفير الروسي بتركيا كان ينتمي لحزب العدالة و التنمية | دولي

عاجل:قاتل السفير الروسي بتركيا كان ينتمي لحزب العدالة و التنمية

أقوى فيديو واضح على الإطلاق يظهر تصفية السفير الروسي في تركيا | دولي

أقوى فيديو واضح على الإطلاق يظهر تصفية السفير الروسي في تركيا

ظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صور | دولي

ظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صور

عاجل..بعد مقتل السفير الروسي:إطلاق النار أمام السفارة الأميركية في أنقرة وإغلاق القنصليات | دولي

عاجل..بعد مقتل السفير الروسي:إطلاق النار أمام السفارة الأميركية في أنقرة وإغلاق القنصليات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العروسة لي دارت ليها صاحبتها التوكال نهار عرسها في تصريح مؤثر بعد العملية الجراحية ..كنشكر شوف تيفي نقدات ليا حياتي(فيديو من قلب المصحة) | بــووز
منذ 8 دقائق

العروسة لي دارت ليها صاحبتها التوكال نهار عرسها في تصريح مؤثر بعد العملية الجراحية ..كنشكر شوف تيفي" نقدات ليا حياتي(فيديو من قلب المصحة)

لحظة اندلاع النيران بعمارة بالدار البيضاء بسبب شارجور | بــووز

لحظة اندلاع النيران بعمارة بالدار البيضاء بسبب ''شارجور''

الحصاد اليومي : سكيزوفرين يحتج بالبيضاء تضامنا مع 60 ألف مغربي بسبب التسويق الشبكي‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : سكيزوفرين يحتج بالبيضاء تضامنا مع 60 ألف مغربي بسبب التسويق الشبكي‎

أخيــــرا.. أخــبارســارة فـي قضيـــة سـعـد لـمـجرد ، و هـذا هو الـجديــد | زووم

أخيــــرا.. أخــبارســارة فـي قضيـــة سـعـد لـمـجرد ، و هـذا هو الـجديــد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في مصر | ثقافة و فنون
منذ 13 دقيقة

عاجل:هاني شاكر يدخل على خط قضية الريفي و هذا ما قررته نقابة الفنانين بعد منع الأخير من الغناء في

بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا | دولي

بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا

زوج يقتل زوجته بـمقص بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

زوج يقتل زوجته بـ''مقص'' بالدار البيضاء

مراسلة حصرية لـشوف تيفي تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد

﻿ ﻿
أمس 15:26 GMT

طبول الحرب تُقرع...البوليساريو تحشد عناصرها على الحدود المغربية الموريتانية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.