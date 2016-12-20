بالصور.. هذا هو المصور الذي تحدى الموت والتقط صور قتل السفير الروسي بتركيا ﻿

فور نشر خبر مقتل السفير الروسي في أنقرة، على يد شرطي تركي، حاول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الكشف عن هوية المصور الشجاع الذي لم يترك الكاميرا ولم يشعر بالرعب من مشهد قتل السفير، والتقط

''شوف تيفي''



فور نشر خبر مقتل السفير الروسي في أنقرة، على يد شرطي تركي، حاول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الكشف عن هوية المصور الشجاع الذي لم يترك الكاميرا ولم يشعر بالرعب من مشهد قتل السفير، والتقط العديد من الصور التي ستبقى راسخة في تاريخه المهني.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن هذا المصور يدعى بورهان أوزبليكي ويعمل في وكالة أوزبيليتش في الأسوشيتد برس منذ فترة طويلة، ويتابعه على تويتر حوالي 4 آلاف.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن أوزبليكي، مواطن تركي يبلغ من العمر 56 عاما، وهو من مواليد 1960 ويعمل في الأسوشيتد برس منذ 1997.

وأشاد النشطاء بشجاعة هذا المصور الذي رفض التخلي عن سلاحه الكاميرا، واستمر في التقاط الصور التي نشرتها كبريات الصحف العالمية.

