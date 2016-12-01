زوج يقتل زوجته بـ''مقص'' بالدار البيضاء ﻿

في خبر مفجع هز مدينة الدار البيضاء، و بالضبظ بمنطقة الحي الحسني، قتل زوج شريكة حياته بألة حادة أمام أعين طفلهما الصغير،نهاية هذا الأسبوع.

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في خبر مفجع هز مدينة الدار البيضاء، و بالضبظ بمنطقة الحي الحسني، قتل زوج شريكة حياته بألة حادة أمام أعين طفلهما الصغير،نهاية هذا الأسبوع.



و تعود فصول الجريمة، حسب مصادر مقربة من عائلة الزوجة، عندما دخل الزوجين في نقاش حاد لتتطور الأمور بعد ذلك إلى مشادات، حيث أجهز الزوج البالغ من العمر 30 سنة، على زوجته الشابة بألة حادة(مقص).



و حسب ذات المصادر، لم يكن ينوي الزوج قتل شريكته، حيث وقف مصدوما بعد هول الفاجعة، حين غرقت زوجته في بحر من الدماء.



و قد وُريت الزوجة الثرى يوم أمس الإثنين بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء، فيما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الزوج القاتل الذي اعترف بالمنسوب إليه.





