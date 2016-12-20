مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقـادر
في آخر مستجدات قضية النجم المغربي سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال بسجن '' فلوري ميروغيس'' بالعاصمة الفرنسية باريس , حصلت قناة ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، على مراسلة حصرية خاصة بالمدعي العام الفرنسي ''ميشيل كاري'' المكلف بالنظر في قضية سعد مجرد , و التي عقدت محكمته آخر جلساتها يوم 16 دجنبر الماضي و قررت خلالها هيئة المحكمة حفظ القضية نظرا لعدم وجود أدلة كافية في الملف من جهة وعدم متابعة الضحية للملف بالشكل المطلوب مما يؤكد أن الفتاة تنازلت ضمنيا على شكايتها و متابعتها لسعد في نازلة الاغتصاب .
وأضافت المراسلة أن المدعي العام الفرنسي حدد تاريخ 23من الشهر الجاري تاريخا للبث في ملف لمعلم وقرار المحكمة من خلال المدعي العام توقيع صك سراحه.
و أشارت المراسلة كذلك الى أن المحامين المكلفين بالدفاع عن ''سعد لمجرد'' ينتظرون توقيع المحكمة من أجل تجديد طلب تمتيعه بالسراح المؤقت و متابعته في حالة سراح بالديار الفرنسية , ما لم تكن هناك متابعات أخرى أو طلب اعتقال صادر في حقه من محاكم أخرى.
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