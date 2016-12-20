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مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 12:34 مراسلة حصرية لـشوف تيفي تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون
مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد
في آخر مستجدات قضية النجم المغربي سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال بسجن '' فلوري ميروغيس'' بالعاصمة الفرنسية باريس , حصلت قناة ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، على مراسلة حصرية خاصة بالمدعي العام الفرنسي

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقـادر

في آخر مستجدات قضية النجم المغربي سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال بسجن '' فلوري ميروغيس'' بالعاصمة الفرنسية باريس , حصلت قناة ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، على مراسلة حصرية خاصة بالمدعي العام الفرنسي ''ميشيل كاري'' المكلف بالنظر في قضية سعد مجرد , و التي عقدت محكمته آخر جلساتها يوم 16 دجنبر الماضي و قررت خلالها هيئة المحكمة حفظ القضية نظرا لعدم وجود أدلة كافية في الملف من جهة وعدم متابعة الضحية للملف بالشكل المطلوب مما يؤكد أن الفتاة تنازلت ضمنيا على شكايتها و متابعتها لسعد في نازلة الاغتصاب .

وأضافت المراسلة أن المدعي العام الفرنسي حدد تاريخ 23من الشهر الجاري تاريخا للبث في ملف لمعلم وقرار المحكمة من خلال المدعي العام توقيع صك سراحه.

و أشارت المراسلة كذلك الى أن المحامين المكلفين بالدفاع عن ''سعد لمجرد'' ينتظرون توقيع المحكمة من أجل تجديد طلب تمتيعه بالسراح المؤقت و متابعته في حالة سراح بالديار الفرنسية , ما لم تكن هناك متابعات أخرى أو طلب اعتقال صادر في حقه من محاكم أخرى.

مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد

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