مراسلة حصرية لـ''شوف تيفي'' تزف الخبر السار لمحبي الفنان المغربي سعد لمجرد ﻿

في آخر مستجدات قضية النجم المغربي سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال بسجن '' فلوري ميروغيس'' بالعاصمة الفرنسية باريس , حصلت قناة ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، على مراسلة حصرية خاصة بالمدعي العام الفرنسي

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقـادر



في آخر مستجدات قضية النجم المغربي سعد لمجرد الموجود رهن الاعتقال بسجن '' فلوري ميروغيس'' بالعاصمة الفرنسية باريس , حصلت قناة ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، على مراسلة حصرية خاصة بالمدعي العام الفرنسي ''ميشيل كاري'' المكلف بالنظر في قضية سعد مجرد , و التي عقدت محكمته آخر جلساتها يوم 16 دجنبر الماضي و قررت خلالها هيئة المحكمة حفظ القضية نظرا لعدم وجود أدلة كافية في الملف من جهة وعدم متابعة الضحية للملف بالشكل المطلوب مما يؤكد أن الفتاة تنازلت ضمنيا على شكايتها و متابعتها لسعد في نازلة الاغتصاب .

وأضافت المراسلة أن المدعي العام الفرنسي حدد تاريخ 23من الشهر الجاري تاريخا للبث في ملف لمعلم وقرار المحكمة من خلال المدعي العام توقيع صك سراحه.

و أشارت المراسلة كذلك الى أن المحامين المكلفين بالدفاع عن ''سعد لمجرد'' ينتظرون توقيع المحكمة من أجل تجديد طلب تمتيعه بالسراح المؤقت و متابعته في حالة سراح بالديار الفرنسية , ما لم تكن هناك متابعات أخرى أو طلب اعتقال صادر في حقه من محاكم أخرى.