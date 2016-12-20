''شوف تيفي'' تتبرأ من نشر أخبار باسمها ﻿

في عملية خسيسة، بعيدة عن أخلاقيات مهنة الصحافة، تتعمد بعض الكائنات الآدمية التي نعرف من يحركها، أكل الثوم بفم ''شوف تيفي''.. فتنشر صورا لواجهات مقالات ''معندها لا ساس ولا راس'' تحمل لوغو ''شوف تيفي''

شوف تيفي

في عملية خسيسة، بعيدة عن أخلاقيات مهنة الصحافة، تتعمد بعض الكائنات الآدمية التي نعرف من يحركها، أكل الثوم بفم ''شوف تيفي''.. فتنشر صورا لواجهات مقالات ''معندها لا ساس ولا راس'' تحمل لوغو ''شوف تيفي'' باعتماد تقنية ''inspect element'' أو ''الفوطوشوب''، حتى تبدو كما لو أنها مأخوذة من صفحتها بالفايسبوك أو موقعها الإلكتروني تماما كما يحدث مع بعض القنوات العالمية مثل ''سي إن إن'' وفرانس 24 . وذلك لإضفاء نوعا من المصداقية على منشوراتهم البعيدة عن المهنية.

وإذا كانت صور هذه المقالات التي تحمل عناوين بليدة وصبيانية ، تسعى إلى النيل من مهنية قناتنا وموقعها الإلكتروني، فإننا في ''شوف تيفي'' نتبرأ منها، ونعلن عدم مسؤوليتنا عن محتواها.. وهنا نحيط قرائنا ومتتبعينا ومشاهدينا الكرام علما، أن مصدر أخبارنا الحقيقية هي التي تظهر على موقع ''شوف تيفي'' أو على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' الذي يضم أزيد من 10 ملايين معجب.. عدا هاذين المصدرين، فما ينشر باسم شوف تيفي مجرد أخبار مختلقة، لأصحابها أهداف معروفة، تسعى أساسا إلى النيل من المكانة المتميزة لـ''شوف تيفي'' من جهة، وتغليط الرأي العام من جهة ثانية.. وبه وجب الإعلام.