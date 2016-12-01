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عاجل.. بعد عجز بنكيران عن تشكيل الحكومة: وزير الداخلية حصاد يكشف عن موعد الانتخابات المقبلة

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 12:17 عاجل.. بعد عجز بنكيران عن تشكيل الحكومة: وزير الداخلية حصاد يكشف عن موعد الانتخابات المقبلة | بوليتيك
عاجل.. بعد عجز بنكيران عن تشكيل الحكومة: وزير الداخلية حصاد يكشف عن موعد الانتخابات المقبلة
قال محمد حصاد وزير الداخلية، قبل قليل، في كلمته بمناسبة عقد الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية،صباح اليوم الاثنين، إن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون سنة 2021 أي بعد 5

''شوف تيفي''
قال محمد حصاد وزير الداخلية، قبل قليل، في كلمته بمناسبة عقد الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية،صباح يومه الثلاثاء، إن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون سنة 2021 أي بعد 5 سنوات من الآن، في إشارة منه بطريقة غير مباشرة إلى أن سيناريو إعادة الانتخابات بسبب التأخر في تشكيل الحكومة غير وارد.
وأكد محمد حصاد بأن وزارة الداخلية التي يترأسها، تقوم بواجبها خلال الانتخابات، رافضا في الوقت ذاته التصريحات الصادرة عن بعض الأحزاب عقب فشلها في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات.
وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى أحد الفنادق المصنفة بالرباط فإن هذا اللقاء، يعرف حضور العديد من الشخصيات المعروفة بالمشهد السياسي مثل محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وأمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وعزيز الرباح القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية.

 

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