خطير وبالفيديو..شوفو شاب في المغرب مخشي ليه جْنوي في ظهرو ومزال كَيهدر..وها شنو وقع+تفاصيل مؤلمة ﻿

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، ظهر خلاله شاب في عمر الزهور ،مطعونا على مستوى الظهر بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.
وحسب متداولي هذا الفيديو فإن الضحية تعرض للطعن على يد سارق اعترض سبيله، قبل أن يفر من مكان الواقعة لوجهة غير معلومة.
وظهر الشاب الضحية في هذا الفيديو والدماء تسيل بغزارة من ظهره، وهو يتحدث إلى المواطنين الذين كانوا بجانبه خلال محاولتهم الكشف عن هوية مرتكب الجريمة.
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