عاجل:قاتل السفير الروسي بتركيا كان ينتمي لحزب العدالة و التنمية ﻿

قال تورغوت أوغلو، المدير الإقليمي لجريدة ''الزمان'' التركية بالشرق الأوسط، إن قاتل السفير الروسي في تركيا، مساء أمس الاثنين، أندريه كارلوف، كان عضوًا سابقًا في حزب العدالة والتنمية، الحاكم في

شوف تيفي:

قال تورغوت أوغلو، المدير الإقليمي لجريدة ''الزمان'' التركية بالشرق الأوسط، إن قاتل السفير الروسي في تركيا، مساء أمس الاثنين، أندريه كارلوف، كان عضوًا سابقًا في حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا.

وأوضحت صور خاصة أرسلها المدير الإقليمي لجريدة ''الزمان'' التركية، إلى ''الوطن''، تواجد قاتل السفير الروسي في فعاليات حزب العدالة والتنمية، وتكريم أردوغان لضباط الشرطة في تركيا.

وأشار المدير الإقليمي لأكبر جريدة معارضة في تركيا، إلى أن هذا الحادث سيؤثر بقوة على العلاقات التركية - الروسية، بصورة سلبية.