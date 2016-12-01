ياربي السلامة..''جزار'' قتل عساس في المحمدية بطريقة مروعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة+فيديو ﻿

اهتزت مدينة المحمدية ليلة الاثنين-الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص يعمل كجزار، أقدم على قتل حارس ليلي للسيارات بعد أن وجه له مجموعة من الطعنات بواسطة السلاح الأبيض.

''شوف تيفي''



اهتزت مدينة المحمدية ليلة الاثنين-الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص يعمل كجزار، أقدم على قتل حارس ليلي للسيارات بعد أن وجه له مجموعة من الطعنات بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' بخصوص هذه الجريمة، فإن حارس السيارات دخل في نقاش حاد مع الجزار بسبب حسابات شخصية، ليقوم هذا الأخير بسحب سكين من محله وهو عبارة عن مشواة، موجها بواسطته للضحية العديد من الطعنات التي أسقطت جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن زوجة الهالك كانت بعين المكان وحضرت لحظة مقتل زوجها وقد دخلت في حالة هستيرية، موضحا بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله، في حين لم تتمكن المصالح الأمنية من اعتقال الجزار