هام للمغاربة.. هذه المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية وموجة برد اليوم الثلاثاء والليلة القادمة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء والليلة القادمة ، أن يبقى الطقس باردا بكل من الشمال وداخل وشرق البلاد، مع تكوين جليد بالمرتفعات والهضاب العليا.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء والليلة القادمة ، أن يبقى الطقس باردا بكل من الشمال وداخل وشرق البلاد، مع تكوين جليد بالمرتفعات والهضاب العليا.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة نسبيا مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بمنطقة السايس والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس عند الصباح، ثم بعد ذلك بمنطقة اللوكوس والغرب وجنوب الريف عند الزوال والمساء. عدا ذلك، ستظل الأجواء غائمة جزئيا فوق سهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه على العموم بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 وناقص درجة واحدة بجنوب المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، وما بين ناقص درجة واحدة و 04 درجات بالأطلس المتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و 10 درجات بالساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى وسوس، إضافة إلى شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة غرب الأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 02 و 08 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالساحل المتوسطي وسوس والسهول الشمالية والوسطى ، وستكون ما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج محليا بين الحسيمة والسعيدية بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة الأطلسية ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون وباقي السواحل، وهائجا وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان ليلا ما بين الداخلة والكويرة.