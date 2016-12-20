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ظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صور

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 10:20 ظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صور | دولي
ظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صور
تناقلت كبريات المواقع العالمية اليوم الثلاثاء صورا جديدة، للحظة اغتيال السفير الروسي بمدينة أنقرة بتركيا أمس على يد شرطي تركي.

''شوف تيفي''

تناقلت كبريات المواقع العالمية اليوم الثلاثاء صورا جديدة، للحظة اغتيال السفير الروسي بمدينة أنقرة بتركيا أمس على يد شرطي تركي.

وأظهرت هذه الصور الهلع والخوف الشديد لزوار المعرض فور مشاهدتهم للحظة إطلاق النار على السفير الروسي، حيث ظهرت إحدى السيدات وهي تذرف الدموع مخافة تعرضها للقتل على يد الشرطي التركي الذي كان يصرخ ويلوح بمسدسه قبل أن يغادر القاعة صوب الطابق الثاني مباشرة بعد وصول فرقة أمنية خاصة.

والتقط هذه الصورة التي هزت العالم، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية مصور وكالة أسوشيتد برس المدعو ''برهان أوزبيليكي''، الذي كشف ليلة أمس عن أبرز اللحظات التي شاهدها خلال تصوير واقعة اغتيال السفير الروسي.

ظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صورظهور صور جديدة للحظة مقتل السفير الروسي بتركيا..هكذا كانت ردة فعل المتواجدين بالمعرض+صور

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المغرب شوف تيفي السفير الروسي السيدة برهان أوزبيليكي

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