عاجل..بعد مقتل السفير الروسي:إطلاق النار أمام السفارة الأميركية في أنقرة وإغلاق القنصليات ﻿

قام شخص فجر اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار أمام مدخل السفارة الأميركية في أنقرة بتركيا، بدون أن يتسبب بسقوط ضحايا، وقد أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق كل البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة في

''شوف تيفي''

قام شخص فجر اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار أمام مدخل السفارة الأميركية في أنقرة بتركيا، بدون أن يتسبب بسقوط ضحايا، وقد أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق كل البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة في تركيا اليوم.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد أوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها أن الحادث وقع أمام المدخل الرئيسي للسفارة وقد أوقفت الشرطة مطلق النار،ليتم على إثر ذلك إغلاق السفارة والقنصليات في اسطنبول.



وجاء هذا القرار بعد ساعات على قيام شرطي تركي بقتل السفير الروسي في أنقرة اندريه كارلوف أثناء افتتاح إحدى معارض الصور.





