بالصور.. معجزة لا تصدق: سيدة تضع توأما في شهرها الخامس...وهذه هي التفاصيل المدهشة ﻿

وضعت سيدة بريطانية، توأما في الأسبوع 23 أي في الشهر الخامس، وهو الأمر الذي اعتبره الأطباء معجزة لا تصدق و لا يمكن وقوعها. وشعرت أم التوأمين،بآلام في البطن، وأخبرها الأطباء بأنها تعاني من المخاض ويجب

''شوف تيفي''

وضعت سيدة بريطانية، توأما في الأسبوع 23 أي في الشهر الخامس، وهو الأمر الذي اعتبره الأطباء معجزة لا تصدق و لا يمكن وقوعها.

وشعرت أم التوأمين،بآلام في البطن، وأخبرها الأطباء بأنها تعاني من المخاض ويجب أن تلد أحد توآميها، حيث اضطرت إلى وضع مولودها الأول وهو رضيع، ثم أنجبت ''رضيعة'' بعد 10 أيام.



وعبر الأطباء عن دهشتهم الكبيرة بعد أن تمكن التوأم من الاستمرار في الحياة، بالرغم من أن المنطق الطبي يؤكد بأن الجنين يفارق الحياة في حالة ولادته قبل الشهر السابع.

