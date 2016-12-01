عاجل..ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم برلين إلى 12 قتيلا ﻿

"شوف تيفي"
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء،عن ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في برلين إلى 12 قتيلا.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت مساء أمس مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 50 في حادث دهس بأحد أسواق عيد الميلاد في برلين ورجحت أن يكون حادث الدهس عملا متعمدا.
وذكرت الشرطة " أنها تشتبه في أن الشاحنة التي تم استخدامها قد سرقت من موقع إنشاءات في بولندا".
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