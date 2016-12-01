عاجل..ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم برلين إلى 12 قتيلا ﻿

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء،عن ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في برلين إلى 12 قتيلا.

"شوف تيفي"

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء،عن ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في برلين إلى 12 قتيلا.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت مساء أمس مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 50 في حادث دهس بأحد أسواق عيد الميلاد في برلين ورجحت أن يكون حادث الدهس عملا متعمدا.

وذكرت الشرطة " أنها تشتبه في أن الشاحنة التي تم استخدامها قد سرقت من موقع إنشاءات في بولندا".