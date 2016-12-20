صادم..صور أستاذ يقاوم الفيضانات ويتحدى الظروف الصعبة للوصول إلى مؤسسة تعليمية بخنيفرة تشعل الفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل بأنها لأستاذ بمدينة خنيفرة، قاوم الفيضانات التي عرفتها المدينة اليوم الاثنين، لكي يصل إلى المؤسسة التعليمية ويقوم بأداء مهمته السامية

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل بأنها لأستاذ بمدينة خنيفرة، قاوم الفيضانات التي عرفتها المدينة اليوم الاثنين، لكي يصل إلى المؤسسة التعليمية ويقوم بأداء مهمته السامية في تدريس التلاميذ.

وأشعلت هذه الصور الصفحات الفايسبوكية، حيث تفاعل النشطاء بشكل كبير، مؤكدين بأن الأستاذ في المناطق النائية يعيش أوضاعا مؤلمة تجعل مهمته في التدريس شبه مستحيلة ومع ذلك يضحون .

وطالب نشطاء آخرون في تفاعلهم المسؤولين عن قطاع التعليم باتفاق مع وزارة التجهيز بإعداد الظروف الملائمة للمعلمين بالمناطق النائية وخاصة تلك الموجودة بالمناطق الجبلية التي تعرف ظروفا مناخية صعبة.