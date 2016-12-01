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كارثة ..اغتصاب طفل ذو سنتين بطنجة !

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 06:18 كارثة ..اغتصاب طفل ذو سنتين بطنجة ! | حوادث و حقوق
كارثة ..اغتصاب طفل ذو سنتين بطنجة !
علمت شوف تيفي حسب مصادر بطنجة أن طفلا ذو سنتين تعرض للاغتصاب بوحشية من طرف مجهول ، داخل حضانة خاصة بالأطفال بمدينة طنجة، وأكد هذا بلاغ صادر عن منظمة ''ماتقيش ولدي''.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي حسب مصادر بطنجة أن طفلا ذو سنتين تعرض للاغتصاب بوحشية من طرف مجهول ، داخل حضانة خاصة بالأطفال بمدينة طنجة، وأكد هذا بلاغ صادر عن منظمة "ماتقيش ولدي".
المنظمة في بيان لها اليوم ،الإثنين 19 دجنبر 2016 أكدت أن ملف الإعتداء على الطفل المذكور، أحيل على الشرطة، التي بدورها فتحت تحقيقا بالموضوع لمعرفة الجاني .
وفي ذات البلاغ طالبت ب"الضرب بقوة على يد هذه الوحوش البشرية التي اعتدت وتعتدي على أطفال قاصرين، كما تتوجه إلى القضاء لقول كلمة تنصف هؤلاء الضحايا وذويهم وتشدد في العقوبة على الجناة من هذا النوع".

وبحسب مصادر شوف تيفي فإن وقائع الاعتداء الجنسي تعود إلى يوم الجمعة، عندما انتبهت والدة الطفل لصياح ابنها الذي انتابته حالة بكاء هيستيرية، بسبب معاناته من آلام وأوجاع على مستوى البطن والدبر.
وبعدما تم نقله الى مصحة خاصة، تبين أن الآلام الناجمة كانت نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي، حسب ما كشفه الطبيب الذي اكتشف وجود بعض من الحيوانات المنوية في دبر الطفل، والتي جرى نقل عينات منها من لدن عناصر الشرطة العلمية إلى المختبر الوطني بالرباط من أجل إجراء تحليلات عليها لتحديد الجاني بدقة.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمر بوضع مسير دار للحضانة رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في قضية هتك عرض طفل لا يتجاوز عمره سنتين إلى حين ظهور الحقيقة ومعرفة الفاعل.

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كارثة اغتصاب طفل ذو سنتين بطنجة

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