هذه هي حقيقة وفاة الروائية المصرية نوال السعداوي ﻿

نشر موقع إلكتروني مصري، خبرا قبل قليل، يفيد بأن موقع اليوم السابع المصري، كشف عن وفاة الروائية المصرية الكبيرة نوال السعداوي عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

"شوف تيفي"

نشر موقع إلكتروني مصري، خبرا قبل قليل، يفيد بأن موقع اليوم السابع المصري، كشف عن وفاة الروائية المصرية الكبيرة نوال السعداوي عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وفي البحث داخل موقع "اليوم السابع" وفي عدد من المواقع المصرية المعروفة، تبين أنه لم يتم نشر أي خبر عن وفاة نوال السعداوي ، وهو ما يؤكد بالتالي أن ما تم نشره يبقى مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، سبق أن نشرت إشاعة عن وفاة ممثلة ، قبل أن تخرج ابنتها بتصريح لموقع اليوم السابع، كذبت من خلاله ما تم تداوله.