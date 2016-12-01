قرار أممي لوضع مراقبين دوليين بحلب بسوريا ﻿

أخيرا أخرج مجلس الأمن الدولي قرارا عاجلا بنشر مراقبين دوليين في حلب، يُكلف من خلاله المراقبون بإعداد تقرير للمجلس بشأن مصير المدنيين الذين سوف يبقون في المناطق المحاصرة بشرق المدينة، وفق قرار صدر

شوف تيفي



أخيرا أخرج مجلس الأمن الدولي قرارا عاجلا بنشر مراقبين دوليين في حلب، يُكلف من خلاله المراقبون بإعداد تقرير للمجلس بشأن مصير المدنيين الذين سوف يبقون في المناطق المحاصرة بشرق المدينة، وفق قرار صدر بالإجماع من مجلس الأمن الاثنين 19 دجنبر 2016 .

وصدر القرار، الذي صاغته فرنسا، بإجماع الدول الأعضاء في المجلس بما فيهم روسيا، حليف الرئيس السوري بشار الأسد.

وتم خلال الأيام الماضية إجلاء آلاف من المسلحين وعائلاتهم والمدنيين من شرق حلب إلى ريف إدلب تنفيذا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والحكومة السورية.