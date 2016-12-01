عاجل.. هذه هي جنسية منفذ هجوم برلين بواسطة شاحنة والذي أسقط 6 قتلى و50 جريحا ﻿

تنفس العرب والمسلمون الصعداء بعدما كشف موقع Welt Die الألماني، قبل قليل، أن المشتبه به الذي نفذ هجوما في وسط العاصمة برلين٬ هو لاجئ باكستاني وصل إلى ألمانيا بداية عام 2016.

"شوف تيفي"

تنفس العرب والمسلمون الصعداء بعدما كشف موقع Welt Die الألماني، قبل قليل، أن المشتبه به الذي نفذ هجوما في وسط العاصمة برلين٬ هو لاجئ باكستاني وصل إلى ألمانيا بداية عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الباكستاني الذي تم اعتقاله، دهس بواسطة شاحنة، قام باختطافها، حشدا من الأشخاص بسوق ببرلين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 50 آخرين.