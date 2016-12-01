منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للتحقيق في طردها التعسفي للأفارقة ﻿

في بلاغ معمم على وسائل الإعلام الدولية، دعت منظمة العفو الدولية دولة الجزائر إلى التحقيق الجاد في الطرد الذي تعرض له مهاجرون أفارقة،كما دعا البلاغ إلى ''إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وسن قانون حول

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في بلاغ معمم على وسائل الإعلام الدولية، دعت منظمة العفو الدولية دولة الجزائر إلى التحقيق الجاد في الطرد الذي تعرض له مهاجرون أفارقة،كما دعا البلاغ إلى "إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وسن قانون حول اللجوء".

وقد جاء هذا البلاغ بعد العمليات القسرية للترحيل الذي قامت به السلطات الجزائرية متحدية كل الاتفاقات الدولية ومنتهكة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وطردتهم وقست عليهم دون تقديم أي مساعدة عكس المغرب الذي أصبح يشكل معبرا آمنا وملاذا لهؤلاء . الجزائر التي وصل بها الأمر إلى استعمال العنف في حق هؤلاء وتجويعهم .

كما طالبت المنظمة في ذات البلاغ السلطات الجزائرية بسن قانون حول اللجوء وفتح تحقيق جدي في "الطرد التعسفي" للمهاجرين الأفارقة ابتداء من دجنبر الجاري، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.

وذكر البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أن "على السلطات الجزائرية إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وسن قانون حول اللجوء ومواجهة التصريحات العنصرية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء"