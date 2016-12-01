عاجل.. هذا ما قاله مصور لحظة قتل السفير الروسي بتركيا..تفاصيل مثيرة ﻿

كشفت وكالة ''أسوشيتد برس''، الأمركية نقلا عن مصور كان داخل القاعة التي شهدت اغتيال السفير الروسي بتركيا، أن المسلح وهو شرطي تركي أطلق ثماني رصاصات على السفير كارلوف، ثم قال بالتركية إنه نفذ الهجوم

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، الأمركية نقلا عن مصور كان داخل القاعة التي شهدت اغتيال السفير الروسي بتركيا، أن المسلح وهو شرطي تركي أطلق ثماني رصاصات على السفير كارلوف، ثم قال بالتركية إنه نفذ الهجوم انتقاما لأهالي مدينة حلب.

وأوضحت الوكالة بأن مصورها بورهان أوزبيليكي،تمكن من التقاط الصور الفوتوغرافية الوحيدة لقاتل السفير.

وقال "يوهان" حسب الوكالة، إنه كان موجودا لتغطية المعرض، الذي وصفه بأنه "حدث روتيني"، حتى صعد القاتل خلف السفير الروسي، وأشهر سلاحه، وأطلق الرصاص عليه"، مضيفا "اختبأت جيدًا حتى تمكنت من تصويره".

وأشارت الوكالة إلى أن المصور بورهان أوزبليكي، مواطن تركي يبلغ من العمر 56 عاما، ويعمل لديها منذ 1997.