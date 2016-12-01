عاجل.. هذا ما تم العثور عليه داخل الشاحنة التي دهست حشدا من الأشخاص في سوق بألمانيا ﻿

كشفت وسائل إعلام ألمانية قبل قليل، أن الشرطة، أكدت عثورها على جثة داخل الشاحنة التي قام بواسطتها شخص لم يتم الكشف عن هويته وجنسيته، بدهس حشد داخل سوق مخصص لأعياد الميلاد بمدينة برلين.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام ألمانية قبل قليل، أن الشرطة، أكدت عثورها على جثة داخل الشاحنة التي قام بواسطتها شخص لم يتم الكشف عن هويته وجنسيته، بدهس حشد داخل سوق مخصص لأعياد الميلاد بمدينة برلين.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشخص الذي وجد قتيلا داخل الشاحنة هو بولندي الجنسية، ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لاختطاف مع الشاحنة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الدهس، خلفت مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات في حصيلة أولية من المرجح أن ترتفع في الساعات المقبلة.





