عاجل.. فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية حول الاسواق الميلادية بعد ''اعتداء'' برلين ﻿

"شوف تيفي"
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو أن الإجراءات الأمنية في الأسواق الميلادية في سائر أنحاء فرنسا "تم تعزيزها على الفور" بعد "الاعتداء" الذي شهدته مساء الاثنين برلين، حيث اقتحمت شاحنة سوقا ميلادية ودهست جمعا من الناس مما أسفر عن تسعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.
وحسب وكالة فرانس بريس الفرنسية، قال الوزير في بيان "إن أمن الأسواق الميلادية تم تعزيزه على الفور" بعد "الاعتداء" الذي شهدته برلين".
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