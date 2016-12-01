مثير.. نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية بالقنيطرة وهذه ارتباطات حزب العدالة والتنمية بالقضية ﻿

فجر منعشون عقاريون بالقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي فضيحة عقارية من الوزن الثقيل بعض أبطالها نشطاء في حزب العدالة والتنمية الذي يدعي محاربة اقتصاد الريع عندما عملوا على بيع حصصهم في شركة حازت على 13

"شوف تيفي"



فجر منعشون عقاريون بالقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي فضيحة عقارية من الوزن الثقيل بعض أبطالها نشطاء في حزب العدالة والتنمية الذي يدعي محاربة اقتصاد الريع عندما عملوا على بيع حصصهم في شركة حازت على 13 هكتارا من أراضي الأملاك المخزنية وسط المدينة بثمن بخس.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء فإن الحاصلين على هذا الكنز العقاري بالقرب من سوق تجاري شهير عند مدخل القنيطرة من جهة سلا، استغلوا فراغا قانونيا في دفتر التحملات الذي اعتمدته إدارة مديرية الأملاك المخزنية، ليعملوا على بيع حصصهم عن طريق وعد بالبيع، لنجل جنرال سابق ومعه شخصان، محققين ربحا صافيا تجاوز 14 مليار سنتيم من عائدات هذا البيع الملغوم الذي هز منعشين عقاريين منافسين استغربوا كيف يتم اقتناء الأرض بـ250 درهما للمتر المربع على مساحة تقدر بـ13 هكتارا، ما يعني أن الكلفة المالية الإجمالية للشراء من الأملاك المخزنية لم تتعد 45 مليون درهم، قبل أن يعاد بيع الوعاء العقاري نفسه، بـ 190 مليون درهم، بربح صاف حدد في 14 مليارا.

وأوضحت اليومية بأن مهتمين بمصير وتطورات هذا الوعاء العقاري الذي يشكل عنوانا كبيرا لاقتصاد الريع، يأملون في تدخل عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط سلا القنيطرة ليفتح تحقيقا في هذه الفضيحة العقارية التي هزت القنيطرة وأن تعيد إدارة الأملاك المخزنية النظر في هامش الربح الذي حصل عليه نشطاء حزب "البيجيدي" والمتعاطفون معه، ما دام أن البيع النهائي لم يحصل بعد وأن التحفيظ لم يتم بصفة نهائية.



