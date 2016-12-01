عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق ''قيزز" مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت سجن الملقب بـ ''قيزز'' 5 سنوات سجنا نافذا، عقب تورطه في اغتصاب طفل يدعى ''عمران'' ومحاولة قتله.

"شوف تيفي"





علمت "شوف تيفي" بأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت سجن الملقب بـ "قيزز" 5 سنوات سجنا نافذا، عقب تورطه في اغتصاب طفل يدعى "عمران" ومحاولة قتله.

وكانت "شوف تيفي" أول من كشف تفاصيل هذه الواقعة شهر مارس الماضي، حينما قام الملقب بـ "قيزز" وهو متشرد بحي ليساسفة باختطاف الطفل عمران البالغ 4 سنوات، واغتصابه ودفنه حيا بالقرب من منطقة ّقصبة الأمين.



وتجدر الإشارة إلى أن "قيزز" هو بيدوفيل بالغ من العمر 16 عاما ويسكن على بعد أمتار من منزل الطفل الضحية، وهو من ذوي السوابق العدلية.



