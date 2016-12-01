 عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق ''قيزز" مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قرار أممي لوضع مراقبين دوليين بحلب بسوريا | دولي

قرار أممي لوضع مراقبين دوليين بحلب بسوريا

عاجل.. هذه هي جنسية منفذ هجوم برلين بواسطة شاحنة والذي أسقط 6 قتلى و50 جريحا | دولي

عاجل.. هذه هي جنسية منفذ هجوم برلين بواسطة شاحنة والذي أسقط 6 قتلى و50 جريحا

المغاربيون يتوحدون لحماية اللغة العربية | منوعات

المغاربيون يتوحدون لحماية اللغة العربية

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للتحقيق في طردها التعسفي للأفارقة | دولي

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للتحقيق في طردها التعسفي للأفارقة

عاجل.. هذا ما قاله مصور لحظة قتل السفير الروسي بتركيا..تفاصيل مثيرة | دولي

عاجل.. هذا ما قاله مصور لحظة قتل السفير الروسي بتركيا..تفاصيل مثيرة

عاجل.. هذا ما تم العثور عليه داخل الشاحنة التي دهست حشدا من الأشخاص في سوق بألمانيا | دولي

عاجل.. هذا ما تم العثور عليه داخل الشاحنة التي دهست حشدا من الأشخاص في سوق بألمانيا

عاجل.. فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية حول الاسواق الميلادية بعد اعتداء برلين | دولي

عاجل.. فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية حول الاسواق الميلادية بعد ''اعتداء'' برلين

مثير.. نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية بالقنيطرة وهذه ارتباطات حزب العدالة والتنمية بالقضية | مجتمع

مثير.. نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية بالقنيطرة وهذه ارتباطات حزب العدالة والتنمية بالقضية

عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق قيزز مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام | مجتمع

عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق ''قيزز" مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق ''قيزز" مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 23:47 عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق قيزز مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام | مجتمع
عاجل وانفراد.. هذا هو الحكم الصادر في حق ''قيزز" مغتصب الطفل عمران التي هزت حكايته الرأي العام
علمت ''شوف تيفي'' بأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت سجن الملقب بـ ''قيزز'' 5 سنوات سجنا نافذا، عقب تورطه في اغتصاب طفل يدعى ''عمران'' ومحاولة قتله.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" بأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت سجن الملقب بـ "قيزز" 5 سنوات سجنا نافذا، عقب تورطه في اغتصاب طفل يدعى "عمران" ومحاولة قتله.

وكانت "شوف تيفي" أول من كشف تفاصيل هذه الواقعة شهر مارس الماضي، حينما قام الملقب بـ "قيزز" وهو متشرد بحي ليساسفة باختطاف الطفل عمران البالغ 4 سنوات، واغتصابه ودفنه حيا بالقرب من منطقة ّقصبة الأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن "قيزز" هو بيدوفيل بالغ من العمر 16 عاما ويسكن على بعد أمتار من منزل الطفل الضحية، وهو من ذوي السوابق العدلية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة الإستئناف قيزز الاغتصاب بيدوفيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية بالقنيطرة وهذه ارتباطات حزب العدالة والتنمية بالقضية | مجتمع

مثير.. نجل جنرال في قلب فضيحة عقارية بالقنيطرة وهذه ارتباطات حزب العدالة والتنمية بالقضية

مؤلم وبالصورة.. شرطية ببوعرفة تلقى مصرعها بطريقة مروعة | مجتمع

مؤلم وبالصورة.. شرطية ببوعرفة تلقى مصرعها بطريقة مروعة

بالصور.. مصرع ثلاثة مغاربة غرقا بعد رجوعهم من عملهم بسبب الفياضانات في اسبانيا | مجتمع

بالصور.. مصرع ثلاثة مغاربة غرقا بعد رجوعهم من عملهم بسبب الفياضانات في اسبانيا

المندوبية السامية للسجون:هذه حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد السجناء بطنجة | مجتمع

المندوبية السامية للسجون:هذه حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد السجناء بطنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 20 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 35 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 20 دجنبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم : 20 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم : 20 دجنبر 2016

كلاب ضالة قتلو غنم راعي مغربي ضواحي عين حرودة(فيديو) | خارج البلاطو

كلاب ضالة قتلو ''غنم '' راعي مغربي ضواحي عين حرودة(فيديو)

فيديو نجاة فتاة بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها في الطريق السيار بالبيضاء بسبب قطة | خارج البلاطو

فيديو نجاة فتاة بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها في الطريق السيار بالبيضاء بسبب ''قطة''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قرار أممي لوضع مراقبين دوليين بحلب بسوريا | دولي
منذ 4 دقائق

قرار أممي لوضع مراقبين دوليين بحلب بسوريا

عاجل.. هذه هي جنسية منفذ هجوم برلين بواسطة شاحنة والذي أسقط 6 قتلى و50 جريحا | دولي

عاجل.. هذه هي جنسية منفذ هجوم برلين بواسطة شاحنة والذي أسقط 6 قتلى و50 جريحا

المغاربيون يتوحدون لحماية اللغة العربية | منوعات

المغاربيون يتوحدون لحماية اللغة العربية

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للتحقيق في طردها التعسفي للأفارقة | دولي

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للتحقيق في طردها التعسفي للأفارقة

﻿ ﻿
أمس 15:26 GMT

طبول الحرب تُقرع...البوليساريو تحشد عناصرها على الحدود المغربية الموريتانية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.