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عاجل:هذه هي الاجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعد اغتيال سفير بلاده بتركيا

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 23:33 عاجل:هذه هي الاجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعد اغتيال سفير بلاده بتركيا | دولي
عاجل:هذه هي الاجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعد اغتيال سفير بلاده بتركيا
أعرب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين عن تعازيه لأسرة السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، وأمر بتخصيصه بوسام حكومي، مشيرا إلى أنه يجب الرد على قتل السفير الروسي بتعزيز مكافحة الإرهاب.
شوف تيفي:

أعرب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين عن تعازيه لأسرة السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، وأمر بتخصيصه بوسام حكومي، مشيرا إلى أنه يجب الرد على قتل السفير الروسي بتعزيز مكافحة الإرهاب.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، بأن الرئيس بوتين أجرى اجتماعا مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ومدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكساندر بورتنيكوف، حيث استمع إلى تقاريرهم المفصلة حول اغتيال السفير.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة معرفة "من وجَّه يد القاتل"، مؤكدا أن الرد الوحيد على اغتيال السفير هو تعزيز محاربة الإرهاب.

وقال: "مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقا في قضية اغتيال السفير".

وأضاف بوتين أنه اتفق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الخبراء الأتراك، لإجراء التحقيق في القضية.

كما أوعز الرئيس بوتين بالحصول على ضمانات من الجانب التركي بشأن توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية الروسية في تركيا، إضافة إلى تعزيز حماية البعثات التركية على الأراضي الروسية.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها عقب مقتل السفير الروسي في أنقرة، أن "اغتيال السفير أندريه كارلوف كان استفزازا يهدف للإضرار بالعلاقات بين روسيا وتركيا والتي دخلت مرحلة التطبيع".

وشدد الرئيس التركي على أنه شخصيا والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، يتابعون سير عملية التحقيق في قضية اغتيال السفير، مؤكدا أن التحقيق سيجري "بعناية خاصة" في إطار اللجنة الروسية التركية الثنائية.
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عاجل:هذه هي الاجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعد اغتيال سفير بلاده بتركيا

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