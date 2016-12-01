عاجل: توقيف 5 أشخاص في حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا ﻿

في خبر عاجل،نشرته وكالة الأناضول التركية،في هذه اللحظات،كشفت من خلاله أن أولى التحقيقات في اغتيال السفير الروسي بأنقرة التركية،أوقفت 5 أشخاص من دون ذكر تفاصيل أخرى.

شوف تيفي:

في خبر عاجل،نشرته وكالة الأناضول التركية،في هذه اللحظات،كشفت من خلاله أن أولى التحقيقات في اغتيال السفير الروسي بأنقرة التركية،أوقفت 5 أشخاص من دون ذكر تفاصيل أخرى.

و اهتزت مساء اليوم الاثنين،تركيا على حادث مقتل السفير الروسي بمدينة أنقرة،خلال نشاط رسمي.