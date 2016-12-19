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بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء بسبب السرعة المفرطة.. وها شنو وقع

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 23:02 بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء بسبب السرعة المفرطة.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
بالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء بسبب السرعة المفرطة.. وها شنو وقع
شهدت طريق أولاد زيان بعين البرجة بالبيضاء، ليلة اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، كادت أن تودي بحياة شخصين.

"شوف تيفي"

شهدت طريق أولاد زيان بعين البرجة بالبيضاء، ليلة اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة، كادت أن تودي بحياة شخصين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة، كانت تسير بسرعة جنونية اصطدمت بقوة بسيارة أخرى، وقد ازدادت خطورة الحادث بسبب الانزلاق نتيجة التساقطات المطرية القوية التي شهدتها المدينة .
وأضاف المصدر ذاته بأن الحادث أسفر عن إصابة سائقي السيارتين بجروح تم على إثرها نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى البوافي لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي طريق أولاد زيان سرعة جنونية التساقطات

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