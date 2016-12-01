انفراد.. هذا ما قام به الملك اليوم بحي سيدي عثمان بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الملك محمد السادس، حل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحي سيدي عثمان بالبيضاء، وبالتحديد عند الساعة الواحدة صباحا، حيث قام بجولة إستطلاعية بالحي المذكور بواسطة سيارته

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الملك محمد السادس، حل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحي سيدي عثمان بالبيضاء، وبالتحديد عند الساعة الواحدة صباحا، حيث قام بجولة إستطلاعية بالحي المذكور بواسطة سيارته وبدون بروتوكول.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الملك محمد السادس، سيقوم بزيارة إلى نفس الحي غدا الثلاثاء على الساعة الثالثة زولا من أجل افتتاح ملعبين للقرب يوجدان خلف ملعب الجولان.

وأكد المصدر ذاته بأن الملعبين اللذين سيفتتحهما الملك يتوفران على عشب من الدرجة الأولى.





