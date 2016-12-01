عاجل..ميركل تعلن حالة الحداد وهذا ما قالته بعد عملية الدهس ببرلين ﻿

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الاثنين أنها ''في حالة حداد'' بعد أن اقتحمت شاحنة حشدا داخل سوق للميلاد في وسط برلين ما تسبب في مقتل تسعة أشخاص.

"شوف تيفي"





أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الاثنين أنها "في حالة حداد" بعد أن اقتحمت شاحنة حشدا داخل سوق للميلاد في وسط برلين ما تسبب في مقتل تسعة أشخاص.

وحسب وكالة فرانس بريس فإن ستيفن شيبرت المتحدث باسم ميركل، قال في تغريدة بحسابه على تويتر "نحن في حالة حداد ونأمل بأن يتلقى الجرحى الكثيرون العلاج".

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن شاحنة اقتحمت سوقا بمناسبة عيد الميلاد في برلين ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين.



