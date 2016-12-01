عاجل.. هذا هو مصير الشخص الذي دهس بشاحنة حشدا من الناس داخل سوق بألمانيا ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام عالمية، قبل قليل، أن الشرطة الألمانية، تمكنت من إيقاف الشخص الذي دهس بشاحنة حشدا مهما من المتواجدين بسوق في مدينة برلين.
وتسبب هذا العمل الذي لم يتم إلى حدود اللحظة تحديد خلفياته في مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن متحدثا باسم الشرطة الألمانية، قال "هناك تسعة قتلى على الأقل".
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