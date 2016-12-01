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مسؤولو التعليم بسوس يتسترون على إختلالات خطيرة وسط صمت وزارة بلمختار

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 22:19 مسؤولو التعليم بسوس يتسترون على إختلالات خطيرة وسط صمت وزارة بلمختار | بوليتيك
مسؤولو التعليم بسوس يتسترون على إختلالات خطيرة وسط صمت وزارة بلمختار
لجأت الأطر التربوية بمدينة أكادير، إلى حساباتهم الخاصة على الفايسبوك لنشر غسيل الإختلالات الخطيرة التي أضحت تطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى والتي توضح بالملموس الوضع المتأزم لقطاع التعليم بجهة

شوف تيفي

لجأت الأطر التربوية بمدينة أكادير، إلى حساباتهم الخاصة على الفايسبوك لنشر غسيل الإختلالات الخطيرة التي أضحت تطفو إلى السطح بين الفينة والأخرى والتي توضح بالملموس الوضع المتأزم لقطاع التعليم بجهة سوس ماسة.

وأفادت تدوينة لأحد الأطر التربوية التابعة للنيابة الإقليمية للتعليم بمدينة أكادير، فمن خلال أسبوع فقط، " تعرضت أستاذة بمدرسة “المصامدة” بتيكيوين أكادير لإعتداء بالضرب من طرف مديرة المؤسسة، أمام التلاميذ وزملائها، وتم نقلها إلى المستشفى مما دفع بفعاليات نقابية وحقوقية بأكادير إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام المؤسسة على الساعة 12 زوالا..".

وحسب تدوينة ذات الأستاذة العضوة باللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي " فقد ضبطت لجنة الانتقاء موظفين يشغلان مهمة رؤساء مصالح بمديرتين للتعليم بجهة سوس ماسة، وهما يقدمان نفس المشروع أمام أعضاء اللجنة على شاكلة “كوبي كولي” مما دفع باللجنة في غياب الأمانة العلمية والمصداقية لمشروعهما المقدم للتباري حول المنصب، الى إقصاء المتبارين من إجراء جميع المباريات نظرا لافتقادهم على معياري النزاهة والشفافية فيما تم رفع تقرير الى الوزارة في الموضوع مذيل بطلب إعفائهم من المصالح التي يسيرونها".

من جهة ثانية، كشف مصدر نقابي "لشوف تيفي" على أن فضيحة من العيار الثقيل قد تفجرت نهاية الأسبوع الماضي بعد تفاجئ لجنة الإنتقاء لمنصب نائب للتعليم شاغر، حيث إكتشفت اللجنة المشرفة على المباراة أن المتباريين للمنصب قاما بنسخ مشروع متاح على الأنترنت، والذي كانا ينويان العمل عليه إذا فازا بالمنصب السامي بمدينة طاطا، وهو ما دفع باللجنة إلى توقيف المباراة وسط ذهول الحاضرين، لكون المرشحين مسؤولين عن مصالح حساسة ومركزية بقطاع التعليم بمدينة أكادير.

وأضاف ذات المصدر، أن وزارة بلمختار مسؤولة بشكل مباشر عما تم تسريبه من طرف بعض الأطر التربوية والتي تخاف من العقاب إن ظهرت بشكل مكشوف، حيث أن الوزارة لم تستطع تعيين مدير للأكاديمية الجهوية للتعليم بسوس خلافا لجميع الأكاديميات وهنا يبقى السؤال مطروحا، خاصة وأن لجان تفتيش زارت الجهة مرات عدة، تزامنا مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أقاموا بمقر الأكاديمية شهورا عدة يتفحصون ملفاتها الشائكة والتي ينتظر إحالتها قريبا على القضاء.

وسبق لوالي جهة سوس ماسة زينب العدوي، أن هددت المدير الجهوي المكلف بالتعليم برفع تقارير ضده أمام الحاضرين في إجتماع بمقر عمالة أكادير، حيث صرحت العدوي بالقول حسب مقطع فيديو "بغيت فلوس الأكاديمية يبانوا اعلى تلامذتها".

وربطت "شوف تيفي" إتصالا مباشرا بالمدير المكلف لأخذ رأيه حول الموضوع لكن أرقامه ترن دون مجيب كما جرت العادة، حيث ترفض الأكاديمية التواصل مع الإعلام، في حين تقوم بتعميم بعض البلاغات عن أنشطة تدعي أنها إشعاعية في محاولة للتكتم على المشاكل الحقيقية.

 

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‫شوف تيفي

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الأكاديمية المدير القضاء أكادير العدوي التعليم شوف تيفي

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