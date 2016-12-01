معلومات دقيقة عن حياة السفير الروسي بتركيا قبل اغتياله بأنقرة ﻿

قبل اغتياله خلال معرض فني في العاصمة التركية، ولد السفير الروسي الذي قتل في أنقرة، أندريه كارلوف، في 4 فبراير 1954 بموسكو.

شوف تيفي:

قبل اغتياله خلال معرض فني في العاصمة التركية، ولد السفير الروسي الذي قتل في أنقرة، أندريه كارلوف، في 4 فبراير 1954 بموسكو.

في 1976، تخرج كارلوف في معهد موسكو الحكومي في العلاقات الاقتصادية العالمية، وفي السنة ذاتها انخرط في السلك الدبلوماسي، وفق موقع ويكيبيديا المعلوماتي، باللغة الإنجليزية.

في 1992، تخرج في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية.

يتحدث السفير الروسي اللغة الكورية بطلاقة، وعمل من 2001 حتى 2006 سفيراً لبلاده في كوريا الشمالية.

وفي 2013، شغل كارلوف، المتزوج والأب لولد وحيد، منصب سفير موسكو في أنقرة.





