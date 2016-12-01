عاجل:بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..أردوغان في رد تلفزي: اغتيال السفير الروسي ﻿

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين أن اغتيال السفير الروسي في تركيا هو ''استفزاز'' الهدف منه الإطاحة ب''تطبيع'' العلاقات بين انقرة وموسكو.

شوف تيفي:

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين أن اغتيال السفير الروسي في تركيا هو "استفزاز" الهدف منه الإطاحة ب"تطبيع" العلاقات بين انقرة وموسكو.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة "نعلم بانه استفزاز الهدف منه الاساءة إلى عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا".

و كان الروسي فلاديمير بوتين ،وصف مقتل السفير الروسي لدى تركيا اليوم الاثنين بأنه "استفزاز" يهدف إلى تخريب العلاقات بين موسكو وأنقرة والجهود المبذولة لتسوية النزاع في سوريا.

وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون إن "الجريمة التي ارتكبت هي دون شك استفزاز يهدف الى عرقلة تطبيع العلاقات الروسية التركية وتعطيل عملية السلام في سوريا".