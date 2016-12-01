عاجل: أول رد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا ﻿

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل السفير الروسي لدى تركيا اليوم الاثنين بأنه ''استفزاز'' يهدف إلى تخريب العلاقات بين موسكو وأنقرة والجهود المبذولة لتسوية النزاع في سوريا.

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل السفير الروسي لدى تركيا اليوم الاثنين بأنه "استفزاز" يهدف إلى تخريب العلاقات بين موسكو وأنقرة والجهود المبذولة لتسوية النزاع في سوريا.

وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون ان "الجريمة التي ارتكبت هي دون شك استفزاز يهدف الى عرقلة تطبيع العلاقات الروسية التركية وتعطيل عملية السلام في سوريا".