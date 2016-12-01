عاجل : 9 قتلى و50 جريحا في جريمة دهس أبرياء بألمانيا لأسباب مجهولة لحد الآن ﻿

أفادت الشرطة الألمانية قبل قليل من عشية اليوم الاثنين 19 دجنبر 2016 ، بوقوع 9 قتلى و50 جريحا على الأقل في حادث دهس لحشد في سوق في برلين، وفقًا لما قالته في بلاغ رسمي على وكالات دولية.

شوف تيفي

أفادت الشرطة الألمانية قبل قليل من عشية اليوم الاثنين 19 دجنبر 2016 ، بوقوع 9 قتلى و50 جريحا على الأقل في حادث دهس لحشد في سوق في برلين، وفقًا لما قالته في بلاغ رسمي على وكالات دولية.

ويجهل لحد الآن الجهة الفاعلة أو الأسباب الكامنة وراء هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يتزامن مع قتل السفير الروسي بتركيا .

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..