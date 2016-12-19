مؤلم وبالصورة.. شرطية ببوعرفة تلقى مصرعها بطريقة مروعة ﻿

لقيت شرطية تدعى منال هبال مصرعها عن عمر يناهز 24 سنة، عقب تعرضها لحادثة سير مروعة بالطريق الوطنية رقم 17 على مشارف مدينة تندرارة الأربعاء الماضي.

"شوف تيفي"



لقيت شرطية تدعى منال هبال مصرعها عن عمر يناهز 24 سنة، عقب تعرضها لحادثة سير مروعة بالطريق الوطنية رقم 17 على مشارف مدينة تندرارة الأربعاء الماضي.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن الراحلة كانت في طريقها في اتجاه مدينة بوعرفة رفقة والديها وخالها الذي فارق الحياة بدوره في الحادث، إلا أن سائق السيارة التي كانوا على متنها فقد السيطرة على المقود في أحد المنعرجات الخطيرة ما أسفر عن وقوع الفاجعة، قبل أن يتم نقلها رفقة قريبها الميت إلى مستودع الأموات، بينما تم نقل والديها المصابين إلى المستشفى الإقليمي من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطية،عرفت قيد حياتها بالمسؤولية والمواظبة والانضباط و التفاني في العمل بروح وطنية عالية ، وقد خلفت وفاتها صدمة كبيرة في صفوف زملائها بالعمل الذين عبروا عن حسرتهم لفقدان زميلتهم المعروفة عندهم بأخلاقها العالية و حسن معاملتها للمواطنين و زملائها في العمل .



