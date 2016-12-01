بعد تركيا.. نايضة فألمانيا بعدما دهست شاحنة حشدا من المواطنين قرب سوق في برلين ﻿

شوف تيفي:وكالات
بعد حادث اغتيال السفير الروسي بأنقرة التركية،تكرر مساء اليوم الاثنين،سيناريو نيس الإرهابي،بألمانيا بعدما دهست شاحنة ، مساء اليوم الإثنين، حشدا من الناس في برلين.
و كشفت الشرطة الألمانية حسب التقارير الأولية، إن الحادث وقع قرب سوق في برلين، وأن شخصا واحدا لقي مصرعه.
و كانت تركيا قد شهدت حادث اغتيال السفير الروسي بعدما أصيب "بالرصاص في هجوم مسلح" وقع في أنقرة و توفي بعد نقله إلى المستشفى
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