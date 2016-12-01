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بعد تركيا.. نايضة فألمانيا بعدما دهست شاحنة حشدا من المواطنين قرب سوق في برلين

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 20:45 بعد تركيا.. نايضة فألمانيا بعدما دهست شاحنة حشدا من المواطنين قرب سوق في برلين | دولي
بعد تركيا.. نايضة فألمانيا بعدما دهست شاحنة حشدا من المواطنين قرب سوق في برلين
بعد حادث اغتيال السفير الروسي بأنقرة التركية،تكرر مساء اليوم الاثنين،سيناريو نيس الإرهابي،بألمانيا بعدما دهست شاحنة ، مساء اليوم الإثنين، حشدا من الناس في برلين.

شوف تيفي:وكالات

بعد حادث اغتيال السفير الروسي بأنقرة التركية،تكرر مساء اليوم الاثنين،سيناريو نيس الإرهابي،بألمانيا بعدما دهست شاحنة ، مساء اليوم الإثنين، حشدا من الناس في برلين.

و كشفت الشرطة الألمانية حسب التقارير الأولية، إن الحادث وقع قرب سوق في برلين، وأن شخصا واحدا لقي مصرعه.

و كانت تركيا قد شهدت حادث اغتيال السفير الروسي بعدما أصيب "بالرصاص في هجوم مسلح" وقع في أنقرة و توفي بعد نقله إلى المستشفى

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