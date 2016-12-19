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بالصور.. مصرع ثلاثة مغاربة غرقا بعد رجوعهم من عملهم بسبب الفياضانات في اسبانيا

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 20:41 بالصور.. مصرع ثلاثة مغاربة غرقا بعد رجوعهم من عملهم بسبب الفياضانات في اسبانيا | مجتمع
بالصور.. مصرع ثلاثة مغاربة غرقا بعد رجوعهم من عملهم بسبب الفياضانات في اسبانيا
لقي ثلاث مغاربة اليوم الإثنين حتفهم غرقا بعد رجوعهم من عملهم في ضيعات فلاحية بالقرب من بلدية لوس الكاسريس ضواحي مورسيا بإسبانيا، وذلك بعد أن جرفتهم مياه الفياضانات.

شوف تيفي

 

لقي ثلاث مغاربة اليوم الإثنين حتفهم غرقا بعد رجوعهم من عملهم في ضيعات فلاحية بالقرب من بلدية لوس الكاسريس ضواحي مورسيا بإسبانيا، وذلك بعد أن جرفتهم مياه الفياضانات.

وحسب مصادر إسبانية فإن الهالكين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعين المكان، من بينهم رجلا ينحذر من مدينة جرسيف حاول رجال الوقاية المدنية إنقاده لكن دون جدوى.

هذا وتعيش بلدية لوس الكاسريس في هذه الفترة عددا من الحوادث جراء الأمطار الغزيرة والفياضانات التي تُسبِبُها الأخيرة وتؤثر على المنطقة المذكورة.

 

 

 

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وفاة ثلاثة مغاربة لوس الكاسريس فياضاناتموريسيا

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