بالصور.. مصرع ثلاثة مغاربة غرقا بعد رجوعهم من عملهم بسبب الفياضانات في اسبانيا ﻿

لقي ثلاث مغاربة اليوم الإثنين حتفهم غرقا بعد رجوعهم من عملهم في ضيعات فلاحية بالقرب من بلدية لوس الكاسريس ضواحي مورسيا بإسبانيا، وذلك بعد أن جرفتهم مياه الفياضانات.

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لقي ثلاث مغاربة اليوم الإثنين حتفهم غرقا بعد رجوعهم من عملهم في ضيعات فلاحية بالقرب من بلدية لوس الكاسريس ضواحي مورسيا بإسبانيا، وذلك بعد أن جرفتهم مياه الفياضانات.

وحسب مصادر إسبانية فإن الهالكين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعين المكان، من بينهم رجلا ينحذر من مدينة جرسيف حاول رجال الوقاية المدنية إنقاده لكن دون جدوى.

هذا وتعيش بلدية لوس الكاسريس في هذه الفترة عددا من الحوادث جراء الأمطار الغزيرة والفياضانات التي تُسبِبُها الأخيرة وتؤثر على المنطقة المذكورة.