عاجل.. القبض على والدة وشقيق قاتل السفير الروسي في أنقرة بتركيا ﻿

كشفت شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية أن الشرطة التركية، قامت باعتقال والدة وشقيق قاتل السفير الروسي بأنقرة.

"شوف تيفي"

كشفت شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية أن الشرطة التركية، قامت باعتقال والدة وشقيق قاتل السفير الروسي بأنقرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام عالمية، كشفت بأن قاتل السفير الروسي هو شرطي تركي يبلغ من العمر 22 سنة، وقد تورط في هذه العملية انتقاما للأحداث المأساوية الدائرة بمدينة حلب السورية.