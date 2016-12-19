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أول قاموس بالدارجة المغربية.. وماشي ديال عيوش !

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 18:38 أول قاموس بالدارجة المغربية.. وماشي ديال عيوش ! | ثقافة و فنون
أول قاموس بالدارجة المغربية.. وماشي ديال عيوش !
قبل حوالي أربع سنوات، وتحديدا في سنة 2013، كنا في أسبوعية ''المشعل'' قد واكبنا النقاش الذي دار آنذاك حول الصراع بين المدافعين عن اللغة العربية والمناصرين للدارجة المغربية، خاصة بعد أن قام نور الدين

شوف تيفي

 

قبل حوالي أربع سنوات، وتحديدا في سنة 2013، كنا في أسبوعية "المشعل" قد واكبنا النقاش الذي دار آنذاك حول الصراع بين المدافعين عن اللغة العربية والمناصرين للدارجة المغربية، خاصة بعد أن قام نور الدين عيوش بالترويج لفكرة اعتماد الدارجة كلغة وطنية صالحة للتدريس.

ولأن النقاش كان يكبر ككرة ثلج، فقد خضنا تجربة كتابة قاموس للدارجة المغربية، وفق منهجية مضبوطة، من خلال تساؤلنا وقتها "هل المدافعون عن الدارجة المغربية يفقهون شيئا في المصطلحات الجديدة التي يتداولها ولاد ليوم في ما بينهم؟". لذلك، حاولنا آنذاك جمع عدد من المصطلحات الحديثة الأكثر تداولا على ألسنة الشباب، والتي لم يكن يستوعبها الجيل الذي سبقهم، باعتبارها وليدة ظروف ثقافية معينة.. وبالتالي اعتمدنا على بعض المصطلحات التي يتداولها اللصوص أو التي يستعملها ولاد ليوم في مجال الموضة واللباس أو تلك الكلمات التي يبتكرها السجناء داخل المركبات السجنية وغيرها كثير، مع تركيزنا على مصطلحات بالدارجة انقرضت أو على أهبت الانقراض.

ولأن المناسبة شرط، آثرنا أن نعيد نشر هذا الملف من جديد كما أنزل أول مرة، ليس لندعي أننا كنا سباقين في وضع أول بذرة لإعداد قاموس للدارجة المغربية، ولكن، حتى يظل هذا الملف مفتوحا للدارسين واللسانيين، وأيضا أن يأخذه من أخرجوا القاموس الجديد بعين الاعتبار، خاصة وأن هناك تشابها بين القاموسين، قد يكون بفعل الصدفة، أو من قبيل الاقتباس...مع التذكير أن شوف تيفي تنجز يوميا برنامجا ناجحا يسمى "هضرة الزنقة" يحاول فك رموز الكلام الرائج بين اولاد اليوم في الفضاءات العامة والمشترك الذي يجمعها بين التداول اليومي من اللغة المتعارف عليها .. 

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أول قاموس بالدارجة المغربية.. وماشي ديال عيوش !

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