عاجل..بعد مقتل السفير الروسي: إغلاق السفارة الأمريكية في تركيا ﻿

قامت السلطات الأمريكية، بإغلاق سفارتها في تركيا، اليوم الاثنين، وذلك مباشرة بعد مقتل السفير الروسي بأنقرة على يد شرطي تركي.

"شوف تيفي"

قامت السلطات الأمريكية، بإغلاق سفارتها في تركيا، اليوم الاثنين، وذلك مباشرة بعد مقتل السفير الروسي بأنقرة على يد شرطي تركي.



وحسب موقع "سبوتنيك" الروسي الناطق باللغة العربية، فإن مجلس الأمن التابع للإدارة الأمريكية، نشر بيان على "تويتر"، قال فيه "تم إغلاق السفارة الأمريكية في تركيا نظرا لإطلاق النار بالقرب من موقع السفارة".

وأضاف المصدر ذاته أن السفارة الأمريكية، أوصت رعاياها في تركيا بعدم القدوم إلى مبنى السفارة خلال الأيام المقبلة.