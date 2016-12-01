تزامنا مع اغتيال السفير الروسي بتركيا.. إطلاق النار في مركز إسلامي بسويسرا و هذه هي الحصيلة ﻿

شوف تيفي:وكالات
ذكرت صحيفة "بليك" نقلًا عن الشرطة المحلية أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مركز الصلاة الإسلامي، الذي يقع بجوار محطة القطار الرئيسية من زيوريخ فى سويسرا.
ووفقاً للصحيفة، فقد وصلت الشرطة لمكان الحادث و طوقت المنطقة حول المركز.
وتزامنا مع هذا الحادث أفادت وسائل إعلام تركية بأن السفير الروسي "أصيب بالرصاص في هجوم مسلح" وقع في أنقرة و توفي بعدما نقله إلى المستشفى
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.