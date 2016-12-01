تزامنا مع اغتيال السفير الروسي بتركيا.. إطلاق النار في مركز إسلامي بسويسرا و هذه هي الحصيلة ﻿

ذكرت صحيفة ''بليك'' نقلًا عن الشرطة المحلية أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مركز الصلاة الإسلامي، الذي يقع بجوار محطة القطار الرئيسية من زيوريخ فى سويسرا.

شوف تيفي:وكالات

ذكرت صحيفة "بليك" نقلًا عن الشرطة المحلية أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مركز الصلاة الإسلامي، الذي يقع بجوار محطة القطار الرئيسية من زيوريخ فى سويسرا.

ووفقاً للصحيفة، فقد وصلت الشرطة لمكان الحادث و طوقت المنطقة حول المركز.

وتزامنا مع هذا الحادث أفادت وسائل إعلام تركية بأن السفير الروسي "أصيب بالرصاص في هجوم مسلح" وقع في أنقرة و توفي بعدما نقله إلى المستشفى