عاجل وبالصور.. تفاصل مثيرة عن الشرطي قاتل السفير الروسي ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، نقلا عن مصادر أمنية تركية، بأن المسلح الذي قتل السفير الروسي، اليوم الاثنين، هو ضابط عمل في شرطة أنقرة يدعى مرت ألتنتاش، من مواليد 1994، بمدينة سوكي شمال غرب تركيا.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية، نقلا عن مصادر أمنية تركية، بأن المسلح الذي قتل السفير الروسي، اليوم الاثنين، هو ضابط عمل في شرطة أنقرة يدعى مرت ألتنتاش، من مواليد 1994، بمدينة سوكي شمال غرب تركيا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن فرقة أمنية خاصة، احتاجت لحوالي 15 دقيقة لقتل "مرت"، الذي صعد للطابق الثاني من المعرض في محاولة منه الفرار.

وأضافت ذات المصادر بأن المسلح أطلق خلال هذه العملية حوالي 20 رصاصة، قتل من خلالها السفير الروسي وأصاب ثلاثة آخرين.

وأشارت صحيفة "ييني شفق" القريبة من الحكومة التركية، بأن المسلح هو من أفراد قوات شرطة مكافحة الشغب.

وبخصوص الطريقة التي دخل بها للمعرض، فإن الجميع اعتقد في البداية بأن المسلح هو الحارس الخاص للسفير الروسي، خاصة أنه كان يرتدي بذلة رسمية سوداء.