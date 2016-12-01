عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي ﻿

شوف تيفي
أوردت قناة الجزيرة في خبر عاجل أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل.
وأفادت القناة أن الرئيس التركي تداول مع الرئيس الروسي، في فاجعة مقتل السفير المعتمد من طرف روسيا بالعاصمة التركية أنقرة.
وحسب مواقع إعلامية متطابقة، أعرب الرئيس التركي عن أسفه للحادثة، متوعدا بمعاقبة كل من له علاقة بالحادثة.
هذا، وحل وزير الداخلية التركي إلى مكان الفاجعة، للوقوف على الأبحاث التي أطلقتها السلطات التركية لفك لغز وفاة السفير التركي.
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