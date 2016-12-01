 عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المندوبية السامية للسجون:هذه حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد السجناء بطنجة | مجتمع

المندوبية السامية للسجون:هذه حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد السجناء بطنجة

عاجل.. شاهد لحظة مقتل المسلح (المنتمي لحرس أردوغان ) قاتل السفير الروسي | حوادث و حقوق

عاجل.. شاهد لحظة مقتل المسلح (المنتمي لحرس أردوغان ) قاتل السفير الروسي

تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو

عاجل وبالصورة : قاتل السفير الروسي شرطي من حرس الرئيس أردوغان | دولي

عاجل وبالصورة : قاتل السفير الروسي شرطي من حرس الرئيس أردوغان

بالفيديو.. هذه هي الكلمات العربية التي هتف بها قاتل السفير الروسي في تركيا | دولي

بالفيديو.. هذه هي الكلمات العربية التي هتف بها قاتل السفير الروسي في تركيا

عاجل.. الخارجية الأميركية ترد على مقتل السفير الروسي بتركيا | دولي

عاجل.. الخارجية الأميركية ترد على مقتل السفير الروسي بتركيا

عاجل وبالصور..هذا هو منفد عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا الذي قُتل بعد ارتكابه هذا الهجوم | دولي

عاجل وبالصور..هذا هو منفد عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا الذي قُتل بعد ارتكابه هذا الهجوم

الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مركز صحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة ضواحي البيضاء | بوليتيك

الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز ''مركز صحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن'' بالمدينة الجديدة

عاجل:السفير الروسي يفارق الحياة بعد اغتياله بتركيا و هذه التفاصيل | دولي

عاجل:السفير الروسي يفارق الحياة بعد اغتياله بتركيا و هذه التفاصيل

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 19:44 عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي | دولي
عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي
أوردت قناة الجزيرة في خبر عاجل أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل.

شوف تيفي

أوردت قناة الجزيرة في خبر عاجل أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل.

وأفادت القناة أن الرئيس التركي تداول مع الرئيس الروسي، في فاجعة مقتل السفير المعتمد من طرف روسيا بالعاصمة التركية أنقرة.

وحسب مواقع إعلامية متطابقة، أعرب الرئيس التركي عن أسفه للحادثة، متوعدا بمعاقبة كل من له علاقة بالحادثة.

هذا، وحل وزير الداخلية التركي إلى مكان الفاجعة، للوقوف على الأبحاث التي أطلقتها السلطات التركية لفك لغز وفاة السفير التركي.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تركيا السفير المكالمة الهاتف روسيا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة : قاتل السفير الروسي شرطي من حرس الرئيس أردوغان | دولي

عاجل وبالصورة : قاتل السفير الروسي شرطي من حرس الرئيس أردوغان

بالفيديو.. هذه هي الكلمات العربية التي هتف بها قاتل السفير الروسي في تركيا | دولي

بالفيديو.. هذه هي الكلمات العربية التي هتف بها قاتل السفير الروسي في تركيا

عاجل.. الخارجية الأميركية ترد على مقتل السفير الروسي بتركيا | دولي

عاجل.. الخارجية الأميركية ترد على مقتل السفير الروسي بتركيا

عاجل وبالصور..هذا هو منفد عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا الذي قُتل بعد ارتكابه هذا الهجوم | دولي

عاجل وبالصور..هذا هو منفد عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا الذي قُتل بعد ارتكابه هذا الهجوم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | رسالة مهمة من والدي سعد المجرد: هذا هو الوحيد لي عندو الحق يهضر على سعد !! | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

بالفيديو | رسالة مهمة من والدي سعد المجرد: هذا هو الوحيد لي عندو الحق يهضر على سعد !!

سكيزوفرين يحتج بالبيضاء تضامنا مع 60 ألف مغربي بسبب التسويق الشبكي ..شوفو أشنو قال | خارج البلاطو

سكيزوفرين يحتج بالبيضاء تضامنا مع 60 ألف مغربي بسبب التسويق الشبكي ..شوفو أشنو قال

شاهد اللحظات الأولى لإطلاق النار على السفير الروسي بأنقرة | قنوات أخرى

شاهد اللحظات الأولى لإطلاق النار على السفير الروسي بأنقرة

بث مباشر من مكان إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة | قنوات أخرى

بث مباشر من مكان إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل : أردوغان يهاتف بوتين لإحتواء أزمة مقتل السفير الروسي

المندوبية السامية للسجون:هذه حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد السجناء بطنجة | مجتمع

المندوبية السامية للسجون:هذه حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لأحد السجناء بطنجة

عاجل.. شاهد لحظة مقتل المسلح (المنتمي لحرس أردوغان ) قاتل السفير الروسي | حوادث و حقوق

عاجل.. شاهد لحظة مقتل المسلح (المنتمي لحرس أردوغان ) قاتل السفير الروسي

تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو

﻿ ﻿
اليوم 15:26 GMT

طبول الحرب تُقرع...البوليساريو تحشد عناصرها على الحدود المغربية الموريتانية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.