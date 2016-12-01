عاجل.. شاهد لحظة مقتل المسلح (المنتمي لحرس أردوغان ) قاتل السفير الروسي ﻿

تم تداول فيديو لم يتم التأكد من صحته، يظهر شخصا ساقطا على الأرض غارقا في بحر من الدماء قيل بأنها للشاب التركي الذي قام بقتل السفير الروسي بمدينة أنقرة.

"شوف تيفي"

تم تداول فيديو لم يتم التأكد من صحته، يظهر شخصا ساقطا على الأرض غارقا في بحر من الدماء قيل بأنها للشاب التركي الذي قام بقتل السفير الروسي بمدينة أنقرة.

وكانت مواقع إعلامية تركية، قد كشفت قبل قليل، نقلا عن رئيس بلدية أنقرة "أن قاتل السفير التركي شرطي".

وأوضحت المصادر، ذاتها بأن الجاني الذي قتل السفير الروسي اسمه Mert Altintas من مواليد 1994 و هو من حرس الرئيس أردوغان.