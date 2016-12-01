 تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو ﻿
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تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 19:20 تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول العصابة المتورطة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بالبيضاء+فيديو
في جديد سرقة عامل بشركة ''ليديك'' لأغطية قنوات الصرف الصحي والتي انفردت ''شوف تيفي'' بكشف تفاصيلها الأولى، توصلنا بتفاصيل أخرى تشير إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء،

"شوف تيفي"


في جديد سرقة عامل بشركة "ليديك" لأغطية قنوات الصرف الصحي والتي انفردت "شوف تيفي" بكشف تفاصيلها الأولى، توصلنا بتفاصيل أخرى تشير إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تمكنت أمس الأحد من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30 و 41 سنة، ينشطون في مجال سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو مستخدم بشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء، متلبسا بسرقة أغطية قنوات الصرف الصحي المعدنية على متن سيارة الخدمة التابعة لنفس الشركة، كما تم توقيف شريكه وحجز حوالي 60 غطاءً مسروقا بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته بأن عمليات التفتيش، المنجزة تمكنت بمحل بمنطقة مديونة، يعود للمشتبه فيه الثالث المتورط في شراء المسروقات، من ضبط 200 غطاء إضافي، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي ليديك الصرف الصحي مدينة الدار البيضاء النيابة العامة

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